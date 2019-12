Di Angela Strano

SCIDO – Una manifestazione di notevole spessore culturale quella organizzata dal Lions Club Polistena Brutium e dal Comune di Scido con la collaborazione della Treccani Calabria. Tema dell’iniziativa, che si è tenuta presso la biblioteca comunale, il libro “Voyage Pictoresque” dell’abate Jean Claude Richard di Saint – Non. A porgere i saluti e i ringraziamenti ai cittadini scidesi per la calorosa accoglienza, il presidente del Club Brutium Giovambattista Romeo, il quale ha spiegato che l’incontro si inserisce all’interno di un percorso che il Club sta portando avanti e che è finalizzato alla riscoperta del patrimonio culturale del territorio calabrese. E’ quindi intervenuto il sindaco di Scido Giuseppe Zampogna che ha sottolineato come tra le opere pittoriche descritte dal monaco francese, una è custodita nelle preziosa biblioteca “Paolo Greco “ di Scido. “Oltre alla biblioteca”, ha spigato Zampogna, “ Scido possiede un museo della civiltà contadina e una preziosa collezione di pipe in erica frutto del lavoro artistico del compianto Maestro De Giglio, questo patrimonio è importante per rilanciare i nostri piccoli centri”. Giuseppe Macrì, presidente Lions zona 26, si è complimentato per l’iniziativa in quanto fa conoscere un patrimonio importante mentre Francesco Fragale del Distretto Lions 108 si è soffermato sul progetto più da vicino, spiegando che esso coinvolge oltre la Calabria anche la Basilicata e la Campania, per la valorizzazione delle risorse culturali. Si è quindi passati alla parte tecnica della serata. L’antropologo Mauro Minervino ha relazionato sul tema :” Lo sguardo degli altri e la bellezza che resta. Il viaggio al Sud della narrativa straniera contemporanea”, Minervino ha parlato dell’opera dell’abate come di un “protocollo della narrativa da viaggio”. Valerio Vernesi, storico dell’arte e consulente Treccani ha relazionato sul tema “Dal Voyage Pictoresque di Jean Claude Richard de Saint-Non: testimonianze della ricchezza dei patrimoni librari conservati in Calabria. La biblioteca di Scido, un esempio di conservazione e tutela”; Vernesi si è soffermato in particolare sulle opere pittoriche descritte nel libro. Moderatore del dibattito Luigi Chirizzi, Responsabile Agenzia Calabria Treccani. Le conclusioni sono state affidate a Ettore Tigani, presidente XI Circoscrizione Lions Club Distretto 108.