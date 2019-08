Da giovedì mattina non si hanno più tracce in Lombardia, nel Comune di Venegono Superiore, di Romina Furfaro, 44 anni, originaria di Siderno. La donna, vedova e madre di una figlia, ha vissuto a Siderno fino al 2014, anno in cui ha trasferito al Nord la propria residenza per prestare servizio presso una scuola elementare come insegnante. La sua scomparsa è stata denunciata dai parenti preoccupati per non averla vista tornare dopo che era uscita di casa la mattina presto per fare una passeggiata. Per trovare la donna sono state mobilitate le forze dell’ordine e la protezione civile lombarda che stanno setacciando la zona dove la 44enne è scomparsa. Il telefono cellulare della donna è stato ritrovato lungo la linea ferroviaria tra i Comuni di Mozzate e di Locate Varesino e gli inquirenti ipotizzano che potrebbe avere preso un treno. I parenti della donna hanno lanciato una campagna sui social con la foto di Romina, riuscendo ad ottenere in poco tempo quasi otto mila condivisioni nella speranza si possa avere un epilogo positivo della vicenda.