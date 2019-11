Non si hanno più notizie adesso da oltre 48 ore di Luciana Tassone, la ragazza di 34 anni di Fabriizia, centro del vibonese. La giovane sabato mattina ha preso un autobus partito da Fabrizia per andare a Serra San Bruno e da quel momento i familiari non hanno più notizie. Stamattina il padre si è pure recato dai carabinieri di Serra San Bruno per denunciarne la scomparsa, mentre la sorella, Patrizia Tassone, ha pubblicato un post su Facebook. La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse.

La sorella fa un ulteriore appello contro un “sciaccallaggio” mediatico, “Siete pregati di non scrivere post su Facebook e su pagine varie che mia sorella Luciana è stata ritrovata quando non è vero!!! Stiamo soffrendo e solo Dio sa quanto!!! Non giocate sulle disgrazie degli altri!!!!”