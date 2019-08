Per cause ancora in corso di accertamento, due auto – una fiat Punto e una Renault kadjar – si sono scontrate frontalmente intorno in mattinata sulla strada statale 106 Jonica nei pressi di Roccella. L’incidente ha provocato cinque feriti. Tra loro solo una donna sarebbe in condizioni più gravi rispetto agli altri quattro, tutti trasportati comunque in ospedale in ambulanza. Per la donna, invece, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia. Per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto della strada statale 106 “Ionica” è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni nei pressi del km 116. Sono presenti anche le squadre Anas e per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.