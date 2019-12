La Fondazione Girolamo Tripodi con rammarico e delusione è costretta a comunicare che la maggioranza del consiglio della Società Mutuo Soccorso “Fede e Lavoro” di Polistena inopinatamente e incomprensibilmente ha negato la concessione della sala della stessa società per lo svolgimento il prossimo 28 dicembre 2019 della presentazione del libro “GIUSEPPE RENDA – Scultore del vero e del bello” del prof. Antonio Floccari promosso dalla Fondazione Girolamo Tripodi in occasione della ricorrenza dell’anno rendiano (160° anniversario della nascita e 80° anniversario della morte).

La grave scelta compiuta dalla maggioranza del Consiglio della Società Mutuo Soccorso costituisce un atto di ostilità pregiudiziale e ingiustificato nei confronti della Fondazione Girolamo Tripodi, anche perché la sala della Società Mutuo Soccorso sono stati concessi più volte ad altre associazioni e circoli polistenesi.

Inoltre, il diniego formulato dalla maggioranza del Consiglio della Società Mutuo Soccorso coinvolge anche il prof. Antonio Floccari, autore del libro, e il grande scultore polistenese Giuseppe Renda, che ciascuno per la loro parte, senza alcuna colpa, subiscono questa incredibile decisione.

La Fondazione Girolamo Tripodi ha deciso di rendere pubblica una vicenda che potrebbe apparire marginale, ma che invece assume un rilievo ed un carattere più generale perché rappresenta una ferita sanguinosa per la storia civile e culturale della città di Polistena, che colpisce la comunità civile e che offende anche la storia antica, nobile e prestigiosa della stessa Società di Mutuo Soccorso che è sempre stata apprezzata da tutti i polistenesi.

Infatti, quello che più colpisce in questo caso è la totale mancanza di motivazioni a giustificazione del rifiuto opposto alla richiesta della Fondazione Girolamo Tripodi che intendeva svolgere un’iniziativa culturale per rendere omaggio allo scultore polistenese Giuseppe Renda e presentare il libro del prof. Antonio Floccari.

Ci sembra assai strano e particolarmente preoccupante, nonché espressione di inaccettabili condizionamenti esterni, espressione di una regressione e un imbarbarimento che non ha precedenti, il comportamento tenuto dalla maggioranza del Consiglio della Società Mutuo Soccorso, visto che la sala in altre circostanze è stata normalmente concessa ad altre associazioni. Non si comprende perché lo stesso trattamento non è stato riservato alla Fondazione Girolamo Tripodi.

Peraltro, riteniamo che il rifiuto opposto alla Fondazione Girolamo Tripodi, costituisca un’offesa non tanto e non solo alla Fondazione, ma, soprattutto, alla figura e alla persona di Girolamo Tripodi che, nella sua più che trentennale attività di Sindaco della città di Polistena ha sempre costantemente sostenuto e aiutato, in tutti i modi anche con contributi finanziari significativi, la Società di Mutuo Soccorso “Fede e Lavoro”.

La Fondazione, nonostante il rifiuto subito, non si fermerà e in ogni caso troverà il modo migliore per presentare il libro del prof. Antonio Floccari e ricordare degnamente la figura il grande scultore polistenese Giuseppe Renda.