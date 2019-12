E’ un paradosso inaccettabile la bocciatura di Occhiuto, che da anni lavora sul territorio realizzando straordinari risultati amministrativi e politici riconosciuti ed apprezzati da tutti gli esperti a livello nazionale. A destare scalpore ed amarezza sono soprattutto i modi ed i criteri oscuri con i quali il partito nazionale di Forza Italia sceglie i propri candidati, nonostante i militanti, da sempre impegnati nella ricerca del consenso sui territori, esprimano esigenze totalmente ignorate dai vertici nazionali che sembrano vivere in un’altra realtà. Il modus agendi di FI rischia seriamente di consolidare il trend di costante decrescita del partito, ormai impantanato in percentuali lontane dai fasti di un tempo. Il lavoro svolto non e’ dunque servito a far recepire le istanze dei tanti militanti ai vertici nazionali. Se Forza Italia perdesse due profili come quelli di Mario e Roberto dovrebbe seriamente interrogarsi sulle dinamiche di un partito che rischia un corto circuito fatale. Per tali motivi, in qualità di componenti del Comitato Provinciale di Forza Italia e di rappresentanti di Forza Italia di Altomonte, dichiariamo la nostra autosospensione dal partito in attesa che venga ripristinata la democrazia violata. E’ quanto affermano il Commissario FI di Altomonte Giuseppe Capparelli ed i componenti altomontesi del Comitato Provinciale di FI, Pasquale Iannuzzi e Salvatore Nocito.