L’ex consigliere regionale del Pd, Sebi Romeo è un uomo libero, ma ha il divieto di dimora in Calabria, lo ha disposto il tribunale del Riesame di Reggio Calabria il quale ha accolto la richiesta degli avvocati Natale Polimeni e Armando Veneto.

Sebi Romeo è stato arrestato nell’operazione della Polizia chiamata “Libro nero” effettuata a fine luglio, da allora l’ex consigliere era agli arresti domiciliari. La sua posizione, dunque, non sarà trattata insieme a quella degli altri indagati.

Romeo era accusato insieme a un ufficiale della Guardia di Finanza per un tentativo di corruzione ed escluso per reati di mafia.

La tesi accusatoria era stata respinta sin dall’inizio dagli stessi indagati. Sebi Romeo è un uomo libero ma dovrà stare lontano dalla Calabria.