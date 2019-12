Sebi Romeo non si candida alle prossime regionali. L’ex capogruppo del Partito Democratico coinvolto nell’inchiesta della DDA denominata “Libro nero”, con un post sulla sua pagina facebook ha annunciato la sua intenzione di non candidarsi il 26 gennaio prossimo.

Ricordiamo che Romeo pur essendo un’inchiesta di mafia lui non c’entra nulla ma era stato coinvolto per un tentativo di corruzione. Era andato per alcuni mesi agi arresti domiciliari, poi il tribunale della libertà glieli aveva revocati per affidargli il divieto di dimora in Calabria, misura cautelare quest’ultima annullata senza rinvio dalla Cassazione, da allora Romeo è un uomo libero.

Romeo inizia con “Cari compagni ed amici di facebook, ho scelto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della Suprema Corte di Cassazione prima di esprimere pubbliche riflessioni sulla vicenda giudiziaria che mi ha riguardato, per cui colgo l’occasione per ringraziarvi per l’enorme affetto dimostratomi e rimando alle prossime settimane ogni ulteriore considerazione su quanto ho vissuto in questi mesi”, continua ancora Romeo, “Una sola cosa ci tengo a chiarire, avendo più volte letto, in questi giorni, il mio nome tirato in ballo nelle indiscrezioni sulle prossime candidature alle regionali. Nel mese di settembre ho comunicato ai miei avvocati di avere maturato la decisione di non ricandidarmi. Questa decisione, nonostante la netta sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato l’ordinanza del TDL e la primigenia ordinanza del GIP, entrambe senza rinvio, rimane ferma ed irrevocabile per ragioni personali e politiche”.

L’ex consigliere regionale dem chiude la sua missiva social con una richiesta, “Prego la stampa di voler rispettare la mia scelta e di tenermi lontano da vicende di cui non sono minimamente interessato”.