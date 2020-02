Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito delle attività programmate per l’anno 2020, la Fondazione Girolamo Tripodi – onlus, dopo il brillante risultato conseguito lo scorso anno, ha deciso di effettuare la seconda edizione delle Borse di Studio “Girolamo Tripodi”, promuovendo a tal fine un bando di concorso destinato agli studenti delle scuole della città di Polistena e della Regione Calabria (vedi allegato).

Ciò avviene in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto: “istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, per studi ed attività, organizzate dalla Fondazione, che hanno come tema il pensiero e l’opera di Girolamo Tripodi o gli altri temi che rientrano nelle finalità della Fondazione”.

Con lo svolgimento della seconda edizione delle Borse di Studio “Girolamo Tripodi”, destinate agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia che non merita di essere dispersa e che ha rappresentato una delle poche stagioni di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Abbiamo ritenuto doveroso coinvolgere, in primo luogo. le istituzioni scolastiche, proprio perché della complessa vicenda delle lotte della seconda metà del secolo scorso si parli anche nelle aule scolastiche. E’ una parte fondamentale della nostra storia recente che dovrebbe essere trasmessa alle nuove generazioni. Le borse di studio possono essere lo strumento per creare interesse e attenzione da parte dei giovani attorno a queste tematiche e per partecipare a questo impegno di salvaguardia della nostra memoria collettiva.

Chiediamo, quindi, disponibilità e collaborazione agli istituti scolastici, ai dirigenti, ai docenti, agli studenti e a tutto il personale della scuola, affinchè contribuiscano alla piena riuscita di questa iniziativa che, a nostro avviso, riveste una particolare valenza sociale e culturale.

A tal fine, ci auguriamo che la nostra iniziativa possa trovare ascolto e ospitalità nelle scuole calabresi, sperando di poter di avere tra i partecipanti anche gli studenti dell’Istituto da lei diretto.

Con l’auspicio di poterci incontrare direttamente in occasione della cerimonia di premiazione, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

MICHELANGELO TRIPODI