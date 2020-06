Di LL

Inutile nasconderlo il calcio senza tifosi allo stadio è inguardabile. Il calcio è passione , l’adrenalina la danno i ragazzi delle curve ai giocatori ed anche a quelli che vedono le partite in televisione. Per un amante del pallone guardare le partite in tv senza il tifo non ha senso, diciamolo non c’è mordente, si rimane 10/15 minuti poi si deve cambiare canale per evitare di addormentarsi sul divano. I presidenti delle società di calcio senza abbonamenti ed incassi domenicali non hanno nemmeno gli sponsor ,continuando su questa linea rischiano di portare i libri in tribunale. Dal calcio dilettantistico fino al professionismo le regole non cambiano , sono poche le società che possono sopravvivere. Perché non utilizzare i test rapidi pungi dito per far entrare i tifosi allo stadio? Oltre all’obbligarieta’ dell’app Immuny

Lega calcio ,società sportive, croce rossa e volontari insieme ,misurando la febbre e facendo i pungi dito ai tifosi con il risultato nell’arco di 5 minuti. Permetterando al mondo del calcio di rinascere . Il costo dei test rapidi da quello che si intuisce va da 5 a 7 euro , un costo non proibitivo anzi alla portata di tutti. Come trovare le risorse la lasciamo alla fantasia degli uomini marketing delle società e della lega calcio . Far ritornare fin da subito i tifosi sugli spalti permetterebbe al mondo del calcio di poter riprogrammare seriamente la stagione. D’altronde i giocatori professionisti della serie A per ritornare a giocare devono fare i test rapidi pungi dito. Meccanismo che deve valere anche per i tifosi e far ritornare alla normalità il mondo del pallone prima di chiudere i battenti.