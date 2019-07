Arrestato a Cosenza un cittadino filippino di 45 anni indagato per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 40 anni. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi a Cosenza dove aveva trovato lavoro come badante di una persona anziana presso una famiglia benestante. L’uomo è stato scoperto dai Carabinieri di Cosenza. Gli inquirenti stanno tentando di individuare coloro che hanno favorito la fuga dell’uomo in Calabria.