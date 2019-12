DI ANTONIO SPINA

La vittoria di Teramo, soprattutto per come avvenuta, lascia in eredità una Reggina devastante. Una vittoria netta e senza alibi per gli avversari, che prima di affrontare gli amaranto non avevano mai subito una battuta d’arresto in casa in questo campionato. Fino al momento una marcia trionfale, che permette alla Reggina di conseguire il platonico titolo di campione d’inverno con due giornate d’anticipo, avendo un margine di sette lunghezze dal secondo posto. Andare a vincere su un campo ostico come quello di Teramo, come preannunciato alla vigilia del match, la dice lunga su quella che è la forza di questa squadra.

Davvero impressionanti sono i numeri ed i record battuti dalla band di Mimmo Toscano. Imbattuta dall’inizio del campionato, ovvero da 17 giornate, si registrano 9 vittorie consecutive, 13 in totale e 4 i pareggi. Al Granillo su otto incontri disputati sono arrivate altrettante vittorie. Ancora, la Reggina può contare su un reparto offensivo super prolifico con 39 centri, il migliore del campionato come pure la miglior difesa con sole 9 reti subite da Guarna. Altro dato interessantissimo è quello che riguarda il numero di giocatori che hanno trovato la via della rete, ben 14, cui prevale ovviamente Simone Corazza, capocannoniere del girone C con 14 centri, immediatamente seguito dall’attaccante del Bari Antenucci, con 13. Questi numeri fanno si che la squadra amaranto sia saldamente al comando con 43 punti, più di quelli del Monza (42) capolista nel girone A e del Vicenza (39) nel girone B.

Un ritmo forsennato che sembra non dare alcuna speranza alle inseguitrici. Compagini che rientravano fra quelle candidate al primo posto, Catanzaro e Catania, si ritrovano addirittura con distacchi siderali (-19), con sogni di serie B dalla porta principale definitivamente tramontati, quando ancora non siamo al giro di boa. Tutto questo, grazie ad una Reggina, perfetta. Una rosa che può contare su fisicità e tecnica sopraffina, una convinzione ed una mentalità vincente data dal proprio mister, una forza ed un’organizzazione societaria di prim’ordine.

Aspetti, che finalmente, anche le avversarie riconoscono (non tutte a dir il vero). Proprio come il Teramo che fa un applauso alla Reggina per il gioco espresso e la forza dimostrata.

Foto Valentina Giannettoni