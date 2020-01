DI ANTONIO SPINA

E’ proprio il caso di dirlo, nessuno vuole mancare al big-match in programma domani con fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Due tifoserie in fermento da diversi giorni per quella che sarà una partita avvincente. Oltre a quello che succederà all’interno del rettangolo di gioco, dove amaranto e galletti si daranno battaglia in quello che è il momento chiave della stagione, gli occhi, per ovvie ragioni, saranno puntati sulle tribune. Il Granillo presenterà un colpo d’occhio notevole. Tra abbonati (5.813) e numero dei tagliandi venduti (circa 9.000), si contano almeno 14.000 spettatori. E nelle ultime ore antecedenti la gara, come spesso accade, aumenterà sensibilmente la caccia al biglietto.

A prova di ciò, sono sold out curva sud, settore ospiti (gli oltre 1.000 biglietti polverizzati in due ore) ed, anche, molti settori della Tribuna Ovest. Un appuntamento speciale perché farà da contorno lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, un legame lungo 32 anni da onorare. Continuando così, verrà abbattuto il record stagionale di presenze (15.819) dato fatto registrare in occasione di Reggina-Catanzaro dello scorso Ottobre.

Dunque, domani si giocherà un partita di serie C, ma il pubblico sarà da serie A.

FOTO VALENTINA GIANNETTONI