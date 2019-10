DI ANTONIO SPINA

Arriva la prima vittoria stagionale in trasferta della Reggina. Tre punti di capitale importanza perché arrivano su un campo ostico e mai espugnato prima di oggi pomeriggio. A deciderla sempre Corazza-Joker. Con la vittoria di Monopoli gli amaranto agguantano il primato in classifica in coabitazione con la Ternana, in attesa del risultato del Potenza impegnato al “Ceravolo” contro il Catanzaro. Una prova d’autorità che consente di rimanere ancora imbattuti dopo dieci giornate. Alla fine Joker batte Batman a domicilio.Lo scontro diretto al secondo posto si tinge d’amaranto.

Monopoli e Reggina si affrontano al “Vito Simone Veneziani” per la 10^ giornata del girone C di serie C. Toscano conferma il modulo tattico (3-4-1-2) che ha battuto il Catanzaro sette giorni fà, cambiando qualche pedina. In mezzo al campo Sounas prende il posto dello squalificato De Rose, sulla fascia destra Graufo ritorna dal primo minuto, mentre davanti Denis fa il suo esordio da titolare. Beppe Scienza, trainer dei padroni di casa risponde con il 3-5-2, che propone il tandem d’attacco Jefferson-Fella.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Amaranto che partono col piede pigiato sull’acceleratore creando alcune situazioni da calcio d’angolo.Dopo 15’ minuti di gioco, Reggina che mantiene un maggior possesso palla e pericolosa in alcune circostanze, biancoverdi che non creano grossi pericoli dalle parti di Guarna. A metà primo tempo la gara s’infiamma. E’ il 27’ quando viene assegnato dal direttore di gara un calcio di rigore per fallo su Corazza. Dagli undici metri si presenta Bellomo. Menegatti si butta sulla sinistra, palla sulla destra e Reggina in vantaggio. Il Monopoli non ci sta e reagisce subito. Al 29’ Piccinni di testa chiama Guarna alla parata salva risultato. Gli sforzi dei pugliesi vengono premiati due minuti dopo con Carriero che con un missile da fuori area infila la sfera dove l’estremo difensore reggino non può arrivare. Da qui cambia l’inerzia del match, tant’è che la formazione di Scienza si rende pericolosa in altre due occasioni.Prima è bravo Guarna ad alzare sopra la traversa, poi è Jefferson a tentare un’improbabile rovesciata.

SECONDO TEMPO OTTIMA REGGINA

Inizio boom della ripresa.Giorno abbatte Corazza dentro l’area di rigore ben servito dal neo entrato Rivas al posto di Bellomo. Non ci sono dubbi per il secondo penalty di giornata. Trasformazione perfetta, portiere da una parte e palla dall’altra.Corazza realizza l’ottava rete in questo campionato e porta avanti la Reggina. Vantaggio legittimato dalla successive azioni.Reginaldo è impreciso, mentre dopo una bellissima triangolazione Souans-Rolando si conclude con un corner in favore degli amaranto. Monopoli che prova a trovare il pareggio, Reggina che, invece, cerca il gol per chiudere la contesa. Al minuto 87 Gasparetto sfortunato, si stampa sulla traversa un suo tentativo di testa.

Foto citynow