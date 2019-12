DI ANTONIO SPINA

Il cauto ottimismo di questi giorni lascia spazio ad una presa di posizione netta e decisa.Proprio in serata arriva l’ufficialità che la Lega Pro non scenderà in campo nel prossimo weekend. È quanto emerso dall’incontro tra il Ministro Gualtieri e il Presidente Figc Gravina. Pertanto, le gare della prima giornata di ritorno dei gironi A,B e C previste per il 21 ed il 22 dicembre verranno rinviate a data da destinarsi.

“L’incontro tra il Ministro Gualtieri e e Gravina é stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata.L’incontro é stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club, sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica e finanziaria. Abbiamo la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il Consiglio Direttivo”.

Sono queste le dichiarazioni del Presidente di Lega Pro Ghirelli dopo l’ufficialità dello sciopero.

Dunque, Reggina – Virtus Francavilla in programma domenica alle 15 al Granillo non si disputerá, con tanta delusione dei tifosi desiderosi di sostenere la propria squadra prima della sosta natalizia.