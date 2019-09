di Sigfrido Parrello

Castrovillari – Palmese 0-0

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:

CASTROVILLARI CALCIO 1921 (3-5-2): Aiolfi, Vona (K), Ferrante (67’ Krajina), Mansueto (84’ Mattei), Barilaro, Cangemi, Chironi, Consiglio (84’ Lanza), Greco, Gagliardi (VK), Rosi (57’ La Ragione). A disposizione: La Rosa, De Pace, Grimaldi, Lucido, Miocchi, Galliano. Allenatore: Salvatore Marra squalificato (in panchina Leo Vanzetto).

U.S. PALMESE 1912 (3-4-2-1): Licastro, Granata, Cinquegrana, Della Guardia, Condomitti (K) (91’ Bruno Sulivan), Occhiuto (75’ Verdirosi), Favasuli, Chiavazzo (VK), Villa, Saba (65’ Militano), Fioretti (72’ Spadasveder). A disposizione: Circio, Buoncore, Schisciano, Spanò, Tassi. Allenatore: Alessandro Cotronei.

ARBITRO: Raimondo Borriello della Sezione A.I.A. di Arezzo.

ASSISTENTI: Matteo Cardona della Sezione A.I.A. di Catania e Lorenzo Dario Puccini della Sezione A.I.A. di Pontedera.

NOTE: spettatori 450 circa compresi una trentina provenienti da Palmi. Pomeriggio tipicamente estivo. Ammoniti: Ferrante (C), Saba (P), Chironi (C). Calci d’angolo: 6-0 per il Castrovillari. Recupero: 0’pt; 4’st.

PALMI – Delusione per il Castrovillari, punto d’oro per la ultracentenaria Palmese che ottiene un punto un pareggio nel derby calabrese in trasferta contro i Lupi del Pollino soprattutto in considerazione della settimana trascorsa e travagliatissima anche dopo l’esonero di mister Mario Dal Torrione che dovrebbe essere sostituito dal nuovo tecnico, Antonio Venuto, allenatore di spessore e grande esperienza calcistica. Venuto, 58 enne, tecnico siciliano nativo di Milazzo, già allenatore di S. Agata, Orlandina, Spadaforese, Villafranca Milazzo, Primavera Reggina, Hinterreggio in Lega Pro, Due Torri Sersale e Acr Messina, presente a Castrovillari, proprio in queste ore che scriviamo dovrebbe trovare definitivamente l’accordo e firmare con il club neroverde. Mister Antonio Venuto è un tecnico preparato a 360° col patentino di allenatore professionista di 1°categoria che fa della determinazione, grinta, passione e grande cultura del lavoro le sue peculiarità principali. Un professionista che riesce a trarre energie e motivazioni proprio nei momenti di difficoltà.

Derby calabrese non particolarmente emozionante quella tra Castrovillari e Palmese con le due squadre timorose di perdere e compromettere ulteriormente la situazione attuale che stanno attraversando in questo brutto avvio di campionato. Il Castrovillari viene da tre sconfitte consecutive, la Palmese da quattro di fila in campionato.

Caldo estivo al “Mimmo Rende” di Castrovillari con le due squadre che dimostrano subito di aver paura a scoprirsi. La posta in palio è alta ed in caso di sconfitta le cose si metterebbero ancora peggio. Prima occasione della partita in favore del Castro con Vona al 17esimo che di testa manda il pallone a lato dalla porta difesa da Licastro. Al 29’ la Palmese si fa vedere dalle parti del portiere rossonero con Fioretti ma Ferrante lo ferma in scivolata quando il neroverde era oramai lanciato a rete. Trascorrono pochissimi minuti quando Consiglio serve al centro dell’area di rigore l’ex Gagliardi il quale esalta le qualità del portiere neroverde Licastro che gli nega il gol. Primo tempo 0-0.

Durante la ripresa la Palmese si propone molto di più in avanti così al 50esimo Chiavazzo calcia potente dalla lunga distanza ma il suo tiro risulta alto. Al 59’ il rossonero Barilaro di testa manda tra le mani di Licastro. All’82esimo il neroverde Villa serve l’accorrente Spadasveder che spizzica di testa senza però inquadrare lo specchio della porta difesa da Aiolfi. L’ultimo sussulto del derby lo regala Gagliardi all’86’ ma Granata salva la Palmese anticipandolo proprio nel momento della conclusione.

QUESTI I RISULTATI QUINTA GIORNATA:

Biancavilla – Corigliano 2-0

Cittanovese – Savoia 2-1

Castrovillari – U.S. Palmese 0-0

Fc Messina – Palermo 0-1

Licata – Nola 1-1

Marina di Ragusa – Acr Messina 0-1 Marsala Calcio – Acireale 1-3 Roccella – Giugliano 0-0

San Tommaso – Troina 2-4

QUESTA LA CLASSIFICA: Palermo punti 15, Acireale 12, Licata 11, Biancavilla 10, Troina 9, Acr Messina 9, Savoia 8, Nola 8, Cittanovese 7, Giugliano 7, Corigliano 7, Fc Messina 5, Castrovillari 4, San Tommaso 4, Marsala Calcio 4, Roccella 2, U.S. Palmese 1.