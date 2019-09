Serra San Bruno, arrestato un pregiudicato dai carabinieri

Serra San Bruno (VV): I Carabinieri della Stazione di Serra San Bruno nel pomeriggio hanno arrestato PINTILIE Alexandru Claudiu, pregiudicato 25enne, in esecuzione di un ordine esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni inoltrate al Magistrato di Sorveglianza per violazioni alle prescrizioni imposte dal decreto di Affidamento ai Servizi Sociali al quale era sottoposto il PINTILE.

L’uomo, quindi, deve scontare il residuo pena di circa quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio presso un istituto penitenziario.