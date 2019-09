Furto all’alba ai danni di una tabaccheria in via Popilia, a Cosenza. Un’auto di colore scuro ha sfondato la saracinesca dell’esercizio commerciale, con i ladri che hanno rubato, secondo le prime stime, l’incasso delle slot machine anche se al momento il bottino non è stato quantificato. Una volta compiuto il furto, i malviventi sono risaliti sul mezzo fuggendo a tutta velocità. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Cosenza per i rilievi. Svegliati dal trambusto i residenti del palazzo.