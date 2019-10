Una storia che per fortuna si è conclusa a lieto fine grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno rintracciato in Calabria un giovane della provincia di Catania, scomparso due giorni fa da una casa di cura nella quale era ricoverato creando ansia e apprensione tra i familiari che ne avevano denunciato la scomparsa. A.S.M., giovane di 25 anni, recentemente era stato ricoverato presso la struttura siciliana per cure specifiche. Ma si era allontanato senza alcuna comunicazione. Ad accorgersi di lui sono stati i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, in servizio nella cittadina tirrenica. Anche se non è ancora chiaro il motivo, il giovane si trovava a Pizzo dove vagava da solo, apparentemente sperduto. Condizione che non è passata inosservata ai militari.

Una volta al loro cospetto, lo hanno identificato ed eseguito approfonditi accertamenti, dai quali non sono emersi provvedimenti di ricerche e né di cattura. Dunque, contattando i colleghi della Stazione dei Carabinieri di Giarre, nel catanese, hanno preso contezza della situazione e del fatto che il giovane fosse scomparso da due giorni. Ad interrompere i momenti di ansia della famiglia, è stata la telefonata dei militari che hanno comunicato il ritrovamento del 25enne. Dopo averlo messo in contatto col padre lo hanno accompagnato presso la stazione ferroviaria di Vibo Pizzo facendolo salire sul primo convoglio diretto in Sicilia, pagando loro stessi il titolo di viaggio.