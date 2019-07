Il celebre batterista Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen apre stasera alle ore 21.30 nella magica cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, ad ingresso libero, il “Reggio Live Fest 2019”, kermesse di grandi eventi nazionali e internazionali nata dal protocollo d’intesa tra “Alziamo il Sipario”, festival della Città di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore di Ruggero Pegna giunto alla 33esima edizione, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Quella di Reggio Calabria è una delle esclusive quattro tappe del tour europeo del Max Weinberg’s Jukebox, il travolgente concerto interattivo con il pubblico che ha debuttato due gironi fa ad Amsterdam. La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro, storica voce e responsabile di Radio Rai. Quello di Weinberg è un concerto-evento davvero speciale, che nasce dall’idea dello storico batterista della E Street Band di Springsteen di portare in giro i grandi classici del rock’n’roll, reinterpretati insieme al pubblico. Max Weinberg sarà premiato con il Riccio d’Argento del maestro orafo calabrese Gerardo Sacco, premio di Fatti di Musica per la sezione “Migliori Musicisti del Mondo”.

Domani, poi, all’Arena dello Stretto arriverà Alessandro Quarta, tra i più grandi violinisti al mondo, polistrumentista e compositore, acclamato dalla CNN come “Musical Genius” e premiato nel 2018 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica. E’ noto anche al grande pubblico per aver accompagnato Il Volo, Roberto Bolle e altre star mondiali. Con lui, ci sarà la prestigiosa orchestra di Ennio Morricone “Roma Sinfonietta”, che dirigerà egli stesso. Nella scaletta del concerto alcune delle più celebri colonne sonore di storici film e i suoi brani “Libertango” e “Fracanapa”, estratti dall’ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”. Anche questo unico ed eccezionale concerto sarà ad ingresso libero, come l’evento Beatles Revolution, il grande tributo ai Beatles con i Beatbox, beatlesband numero uno al mondo, del 27 luglio ancora all’Arena dello Stretto.

Tre, invece, gli appuntamenti attesissimi del Reggio Live Fest che si svolgeranno nella bellissima e storica Piazza del Castello Aragonese, con biglietti particolarmente accessibili: Max Gazzè con la sua strepitosa band il 26 luglio, l’idolo delle nuove generazioni Carl Brave il 6 agosto e la grande cantautrice siciliana Levante il 9 agosto. Per questi tre concerti la prevendita dei biglietti è in corso online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’Art, a fianco Teatro Cilea). Il Festival si concluderà il 27 agosto, ancora all’Arena dello Stretto, con il concerto dei Queenmania con Katia Ricciarelli, dal titolo “Freddie and the Queen”, anche questo ad ingresso libero. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30. Le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888, ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.