Dopo anni di lavoro a servizio della comunità di Cosenza, ho deciso di rassegnare le dimissioni da Consigliere Comunale. Ho ricoperto questo ruolo con grande passione e massima disponibilità verso i cittadini e le loro istanze, sono pronto ad affrontare il nuovo ruolo di Consigliere Regionale con altrettanto impegno e disponibilità.

Non è stata una scelta facile, ma doverosa verso la città. Anche nella mia nuova veste di Consigliere Regionale, garantirò il massimo impegno per il territorio e per la Città di Cosenza al fine di risolvere le criticità presenti e di raggiungere gli obiettivi preposti.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato insieme a me finora ed, in primis, il Sindaco, la Giunta, il Presidente ed il Consiglio. Sono certo che la rinnovata collaborazione fra Comune e Regione ci porterà a tagliare nuovi e prestigiosi traguardi.

L’occasione è gradita anche per formulare gli auguri di buon lavoro a Maria Luisa Arsì, neoeletta in Consiglio Comunale.