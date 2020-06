Di Luigi Mamone

Ciao, Tonino,

amico di tanti momenti belli trascorsi insieme grazie alla comune passione per lo sport della moto. E’ stato bello conoscerti e sapere di godere della tua stima e della tua vicinanza,sempre incondizionata. Anche quando tanta gente “remava contro e tramava per fare ribaltoni e commissariamenti” con l’appoggio di qualche faccendiere romano tu , e con te Pasquale ed altri amici, mi restaste vicini , sempre con estrema franchezza e con grande lealta’. Grazie per quanto mi hai donato. Ora , oltre l’Izoard, hai ritrovato gli altri che ti hanno preceduto e con i quali avevi scritto pagine memorabili di uno sport che oggi ancor di più, senza te, perde il fascino e la bellezza di un tempo. Riposa in pace. L’eco dei motori e il placido frangersi delle onde sulla battigia di una spiaggia trasformata per un giorno in pista da motocross, culleranno il tuo sonno e terranno sempre vivo il tuo ricordo.

Con affetto

Luigi