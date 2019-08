Si sono svolti a Siderno presso lo stadio “Raciti” i campionati regionali di staffette, dove l’atletica Gioia Tauro, ha partecipato con tre squadre, una femminile e due maschili. Le ragazze hanno conquistato il titolo regionale nella staffetta 3×800 composta da Francesca Predoti, Valentina Predoti e Elisa Ferrari. Mentre i ragazzi hanno conquistato, prima il titolo regionale nella staffetta 4×100 composta da Giuseppe Ferro, Luigi Martino, Mattia Saccà e Andrea Martino e subito dopo bissavano il successo nella 3×800 composta da Luigi Martino, Mattia Saccà e Andrea Martino. Se le vittorie nelle prime due gare sono state molto agevoli, nell’ultima staffetta, vale a dire nella 3×800, si è assistito ad un vero spettacolo sportivo, con i pari età dell’atletica Barbas, che hanno duellato e battagliato per tutta la durata della gara, entusiasmando tutte le persone presenti allo stadio. Questa è stata una gara in cui le due squadre si sono alternate al comando, infatti dopo i primi due giri, Luigi riusciva a consegnare il testimone al compagno con 10/15 metri di vantaggio sull’ avversario. Nella seconda frazione, Mattia pur imprimendo un forte ritmo alla gara si vedeva raggiunto e superato dal valido avversario della squadra reggina, che andava a fare l’ultimo cambio con un vantaggio di quasi 20metri. Nell’ultima frazione, Andrea, manteneva nel primo dei due giri lo stesso svantaggio dall’avversario, ma nell’ultimo giro si lanciava in una incredibile rimonta. L’aggancio avveniva con una progressione insistente e agli ultimi 200metri decideva di affondare il colpo con un cambio ritmo spettacolare, che dava la vittoria alla propria squadra. Al termine della gara la gioia è stata fin da subito doppia, in quanto i ragazzi con i forti ritmi imposti non solo hanno conquistato il titolo, ma hanno migliorato il record regionale di questa specialità che resisteva da ben 13 anni portandolo a 7’35”95. Questa prestazione cronometrica risulta essere in tutt’Italia tra le prime 10 e la migliore in assoluto tra le regioni meridionali. Il loro allenatore Antonio Ferro, ha dichiarato che non è stato facile formare la squadra della 3×800, in quanto i tempi tra i quattro ragazzi erano quasi uguali, per cui ha dovuto fare una scelta più che altro strategica. Tutti i ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito letteralmente quanto stabilito e preparato prima della gara. Questo risultato è stato fortemente voluto con caparbietà ed i test fatti in allenamento lasciavano presagire qualcosa che poi sarebbe diventato realtà. Tutti questi atleti vanno elogiati per quello che stanno facendo con impegno e sacrificio in una stagione, in cui le “Frecce Rosse” dell’atletica Gioia Tauro, stanno dominando a livello regionale su più specialità.