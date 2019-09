Una caduta fatale di oltre dieci metri è costata la vita, questa mattina, a un uomo di 69 anni di Sorbo San Basile, nella presila catanzarese. L’uomo, V. F., da anni residente in America, stava camminando quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe sporto troppo dal muretto che delimita la carreggiata, perdendo l’equilibrio e precipitando nella scarpata sottostante. Un volo di circa dieci metri, per l’appunto, risultato fatale. Sul posto i carabinieri della stazione di Taverna e i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso. Trasportato all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.