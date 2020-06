Siderno, Antonio Cutugno si candida a sindaco della città

Cari Sidernesi, negli ultimi anni la Nostra città ha subito un’interruzione del normale svolgimento dell’Amministrazione. Ancora una volta la Città ha subito l’onta di uno scioglimento del Consiglio Comunale per acclarate infiltrazioni mafiose. Una ferita che ha segnato profondamente la società civile di Siderno, che si è vista privare della possibilità di avere un interlocutore politico-istituzionale fondamentale per la cittadinanza. È giunto il momento di voltare pagina e guardare con altre prospettive le prossime elezioni amministrative.

La politica deve ritornare ai Cittadini, che non sono soltanto numeri per raggiungere obiettivi personali. Ecco allora la necessità di rompere con vecchie logiche e guardare con nuovo slancio verso il rinnovamento della classe politico-amministrativa.

Ognuno di Noi ha il compito di prendere in mano il destino politico e amministrativo di Siderno, e cosi contribuire fattivamente alla creazione di una nuova stagione per la Città, che passa attraverso scelte coraggiose, che impongono un percorso amministrativo che investa sul Nostro futuro, sul futuro delle Giovani Generazioni.

Sentiamo il bisogno di una svolta nuova che guardi al domani attraverso un impegno forte e deciso, dove i Sidernesi siano i veri protagonisti.

Un nuovo gruppo di Cittadini, tecnicamente preparati nei propri settori d’intervento , liberi per l’occasione da ogni collocazione partitica, insieme ed al lavoro da un semestre per condividere questo nuovo percorso individuando nell’avvocato Antonio Cutugno il proprio Candidato alla carica di Sindaco della Città di Siderno.

L’avvocato Antonio Cutugno è un professionista serio ed equilibrato, che negli anni ha contribuito fattivamente a dare lustro alla Città di Siderno, senza clamori, ma con fermezza e senso del dovere nei confronti di tutti i suoi Concittadini.

È una scelta forte e decisa per rompere con il passato e iniziare, da questo momento, un nuovo percorso per Siderno. Noi siamo certi che per dare credibilità alla Nostra Città c’è bisogno di una persona che rappresenti le vere e sane tradizioni politiche e culturali di Siderno, che sappia guidare l’Amministrazione Comunale verso una nuova stagione, che sappia ascoltare le esigenze dei Cittadini e abbia a cuore il destino di Siderno. Questa persona è sicuramente l’Avv. Antonio Cutugno, con il suo bagaglio di esperienza, con la sua capacità di prestare attenzione ai bisogni del Territorio e che saprà dare voce a tutti i Sidernesi.