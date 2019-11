Di LL

Dopo il sequestro preventivo della azienda per una presunta truffa ai danni del sistema nazionale sanitario, arriva la decisione di bloccare unilateralmente dell’Asp di bloccare tutte le attività dello studio radiologico di Siderno, una struttura di eccellenza in provincia di Reggio Calabria. Intanto si apprende da fonti vicini alla proprietà che mercoledì 27 novembre gli avvocati della società presenteranno istanza di dissequestro in base alle perizie presentate.

Oggi allo Studio Radiologico si è tenuta una assemblea dei lavoratori per un confronto con la Proprietà e per determinare la strategia da assumere dopo la manifestazione e la giornata di sciopero prevista per giorno 30.

Due le ipotesi:

1) proseguire l’attività a pagamento, salvo gli esami per i Pazienti oncologici e quelli affetti da gravi patologie degenerative. Ipotesi avanzata dalla Proprietà e finalizzata a raccogliere una cifra con la quale tentare di pagare uno stipendio prima delle festività natalizie.

2) Sciopero ad oltranza con sospensione di ogni attività.