Di LL

Una situazione veramente drammatica nell’indifferenza totale di chi gestisce la cosa pubblica, da oltre un mese che la città di Taurianova è nel baratro, perchè la zona di Radicena è priva di acqua potabile. Un’emergenza che sta creando enormi problemi (compresi quelli economici) ai cittadini.

Ci si rende conto che senz’acqua non c’è vita? Uno può anche farlo un sacrificio per qualche giorno ma rimanere per così lungo tempo non è più una condizione sostenibile.

Il sindaco convochi un consiglio comunale aperto e straordinario per illustrare alla città cosa sta facendo per risolvere le difficoltà. Il consiglio che gli diamo di annullare le varie feste del torrone ecc., e risolva l’emergenza prima che possa scoppiare qualcosa di molto grave per la salute dei cittadini turianovesi.