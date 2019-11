Oggi si vota sulla piattaforma del M5S per decidere se partecipare al voto regionale del 26 gennaio 2020 in Calabria. Approdonews ha deciso di proporre il sondaggio sul proprio quotidiano online per dare a tutti la possibilità di decidere

Elezioni regionali in Calabria, il M5S deve partecipare con un propria lista il 26 gennaio 2020? Publiée par Approdonews Approdotv sur Mercredi 20 novembre 2019