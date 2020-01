L’agenzia Noto diffonde il sondaggio per le regionali in Calabria dove il centrodestra guidato da Jole Santelli ha una forbice che si aggira tra il 50 e il 54%, mentre il centrosinistra con Pippo Callipo si aggira tra il 32 e il 36%, a seguire Francesco Aiello del M5S – Calabria Civica tra l’8 e il 12% e infine Carlo Tansi tra il 3 e il 5%.

Questi i numeri secondo un sondaggio per conto della trasmissione Rai “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa.