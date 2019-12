La coalizione di centrosinistra a sostegno di Oliverio Presidente si è riunita a Lamezia Terme, nel pomeriggio di oggi. A conclusione di un’ampia discussione è stata confermata la volontà di completare il lavoro già avanzato delle candidature nelle liste a sostegno di Mario Oliverio. In relazione alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni dirigenti politici esponenti della coalizione è stata espressa la convinzione che gli stessi sapranno dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati ed auspicato che la Magistratura possa affermare fino in fondo verità e giustizia. La coalizione ha sviluppato un approfondito dibattito sulla difficile situazione nella quale viene a collocarsi la campagna elettorale ritenendo ed auspicando che il dibattito fra i diversi partiti, movimenti e gruppi politici possa tornare a svilupparsi sui temi economici, sociali e sulle prospettive di lavoro che in primo luogo interessano i calabresi.