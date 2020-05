Come noto la Polizia Locale della Calabria è impegnata, in prima linea nelle attività di monitoraggio e controllo, al fine di prevenire la diffusione del virus covid-19.

Le pattuglie della P.L. giornalmente disimpegnano funzioni esterne di ordine e sicurezza pubblica controllando spostamenti, esercizi pubblici, luoghi aperti, ecc., anche nelle c.d. “zone rosse”.

Tali attività ed i potenziali rischi che ne conseguono, sovente non sono riconosciuti neppure con un piccolo incentivo economico.

Appunto al fine di trasmettere l’apprezzamento per le energie profuse, altre Regioni d’Italia (cfr. Regione Abruzzo art. 3 bis, p.d.l. n. 118/2020) hanno determinato una piccola ma significativa “una tantum” per il servizio prestato dalla Polizia Locale nel periodo dell’emergenza sanitaria indicato nel D.P.C.M. 31 gennaio 2020.

Un tale atto di sensibilità da parte della governance regionale della Calabria, risulterebbe certamente gradito agli operatori della Polizia Locale, che, giova ricordarlo, sono stati esclusi da altri provvedimenti previsti per le Forze di Polizia dello Stato e del comparto sicurezza.

Reperiti gli stanziamenti in bilancio, potrebbe essere predisposto un atto normativo “ad hoc”, ovvero emendamento ad altra iniziativa di legge, comprendente 3 commi : uno riguardante la determinazione di sostenere gli operatori della P.L. per le attività prestate nel periodo dell’emergenza da covid 19 con l’erogazione di una tantum economica e, determinando nel contempo l’ammontare complessivo dello stanziamento; l’altro individuando i criteri di ripartizione della somma tra gli Enti Locali della Regione (p.e. si potrebbe utilizzare il criterio della proporzionalità agli operatori in servizio); l’ultimo relativo all’appostamento delle somme.

La scrivente Segreteria Regionale Calabria del Dipartimento Polizie Locali del CSA Regioni Autonomie Locali, federazione rappresentativa e firmataria dei CC.CC.NN.LL. delle Funzioni Locali, con la presente, sensibilizza le SS.LL. a valutare la ricorrenza delle condizioni per assumere un atto in tale direzione.

Con certezza di proficua valutazione, conferma piena ed assoluta disponibilità, se richiesta, riguardo a quanto precede.