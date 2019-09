Nei giorni scorsi, all’interno del territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte, è stato sperimentato con successo il primo drone guidato da remoto, che invia immagini in tempo reale su internet, consentendone così la consultazione a distanza su un monitor. Il drone è stato guidato in ricognizione per una missione di volo e, comodamente da una centrale operativa, sono state osservate le immagini che stava registrando su uno schermo. Il Parco Nazionale d’Aspromonte ha autorizzato l’attività sperimentale per il controllo ambientale, un tema a cui l’ente è molto sensibile. Il drone è stato comandato da un pilota distante svariati chilometri, in una zona isolata, e nella sala riunioni del Parco, la direzione e lo staff hanno assistito alle immagini inviate dallo strumento. Quest’attività è stata realizzata grazie ad una tecnologia ideata e applicata di un’azienda informatica di Reggio Calabria, InfoItalia Servizi Srl. Si aprono così nuove frontiere per l’utilizzo dei droni, che adesso possono essere guidati a distanza, fuori dalla portata ottica, e soprattutto possono inviare immagini online, che chiunque può consultare nella propria centrale operativa: uno strumento straordinario per le istituzioni che hanno intenzione di migliorare l’efficienza e la sicurezza del controllo dei territori sotto molteplici profili.