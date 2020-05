La passione inibisce, il surreale prevale sulla razionalità. Il piacere dei sensi è infinito come la bellezza della ricerca di un amplesso in tempi di Covid.

Se dovessimo dare un titolo a un film, lo chiameremmo “Lockdown Fatale”. E come disse l’autore della spia più famosa del mondo, “Il mio nome è Bond, James Bond”, “Le donne mature sono le migliori perché pensano sempre che per loro potrebbe essere l’ultima volta”.

E così accadde che a Paola, la città del Santo patrono della Calabria, quel Francesco dell’Ordine dei Minimi, una coppia bollente come la sabbia di un agosto di solleone, a fare sesso nella spiaggia. Un amplesso a maggio è come lo sbocciar di rose di primavera che accoglie nel piacere dei sensi l’estate.

Lui 58 anni e lei 53, due fiori che di appassire non ne vogliono sapere, ma vivono l’estate della loro bellezza tra un dolce profumo d’amore dopo la chiusura forzata di un virus maledetto che non ci ha permesso di abbracciare in un sospiro di soave gioiosa passione. Purtroppo però c’erano dei minori presenti e questo non va bene!

Ma c’è sempre l’intruso, quello che sta al posto sbagliato nel momento sbagliato e che fa? Mentre la coppia bollente paolana, inizia la festa, ecco che una famiglia presente anch’essa sulla spiaggia, chiama la Polizia Locale che dopo avere identificato gli autori “bollenti” ultracinquantenni e i testimoni, è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Chissà cosa avrebbe scritto il grande Faber, visto che sicuramente non l’avranno fatto né per noia né per professione, ma loro lo facevano per passione?