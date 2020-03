Con riferimento al guasto dell’ATM in oggetto, aperto in data 10 marzo u.s. (vedi rif. email in calce), si fa seguito alle segnalazioni ed ai solleciti già inoltrati nei giorni scorsi per comunicare che, a tutt’oggi, non risulterebbe pianificato alcun intervento tecnico per la rimessa in servizio della macchina.

Tale situazione sta generando non pochi disagi alla clientela ed alla Comunità, ancor più se si considera che la problematica si sta verificando in piena emergenza sanitaria in corso; giova, quindi, necessario evidenziare che l’ATM installato a San Ferdinando costituisce un servizio pubblico, in una zona non servita da altri sportelli bancari.

Considerati i danni di immagine cagionati, anche a seguito di numerosi reclami pervenuti dalla clientela (è di poche ore fa, tra l’altro, un comunicato stampa a firma di un Consigliere Comunale del comune di San Ferdinando https://www.approdonews.it/giornale/san-ferdinando-il-non-funzionamento-del-bancomat-crea-disagi-alla-popolazione/) , con la presente si richiede un intervento URGENTE finalizzato alla rimozione della criticità sopra esposta ed al ripristino del pieno funzionamento del predetto ATM.

In attesa di urgenti riscontri, si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

Girolamo Sorrenti

Ufficio Organizzazione

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova