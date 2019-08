«Accogliamo con soddisfazione la notizia del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia della stabilizzazione di 34 lavoratori appartenenti al bacino ex Lsu-Lpu nei Comuni di Rocca di Neto (18 unità) e di Montalto Uffugo (16 unità)».È quanto dichiarano i parlamentari e componenti della Commissione Lavoro del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci (Camera) e Giuseppe Fabio Auddino (Senato).

«Certo – continuano i portavoce 5 stelle – il dato globale è ancora parziale, ben lungi dal soddisfare le richieste che arrivano dal settore, ma rappresenta, comunque, un ulteriore tassello del quadro d’insieme votato all’obiettivo finale della stabilizzazione per tutti i lavoratori del bacino».

«Sull’argomento – sottolineano Tucci e Auddino – registriamo altresì con soddisfazione l’impegno dei sottosegretari Mattia Fantinati (Funzione pubblica) e Claudio Cominardi (Lavoro), in quota 5 stelle come Sibilia, a velocizzare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori del comparto, anche attraverso il lancio di un portale web destinato alla raccolta dei dati relativi al fabbisogno occupazionale degli Enti in base al quale sarà poi possibile svolgere i concorsi, incluse le prove di idoneità, gestiti da Ripam».

«Dal canto nostro – concludono i parlamentari- continua l’impegno, con riunioni a cadenza settimanale presso i ministeri competenti, per portare a termine quanto iniziato più di un anno fa, per sbloccare la vertenza, ottenere le necessarie deroghe e fare in modo che ognuno di questi lavoratori possa vedersi alla fine riconosciuto un contratto a tempo indeterminato».