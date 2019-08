La tribuna est dello Stadio Oreste Granillo sarà aperta per la prima partita casalinga della Reggina 1914. A darne notizia il sindaco Falcomatà insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca che ha partecipato alle riunioni, concluse pochi minuti fa, degli organismi preposti alla verifica e al controllo della sicurezza per l’apertura della struttura sportiva in occasione della prima gara di campionato. Al termine degli incontri l’Assessore ha ringraziato il personale della Prefettura, della Questura e ed i tecnici dell’Amministrazione comunale reggina, che hanno lavorato senza sosta nelle ultime settimane per arrivare pronti a questo importante appuntamento. “Uno plauso specifico – ha aggiunto Muraca – va agli operatori dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto per il montaggio dei nuovi seggiolini, che hanno dimostrato grande serietà nella realizzazione di questo importante intervento”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dal Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella che ha sottolineato l’importanza dell’apertura della gradinata per la prima di campionato: “Come amministrazione abbiamo fatto il massimo per stare vicini alla nostra squadra in questa fase delicata di avvio del campionato. Speriamo che questa buona notizia di oggi, sia l’auspicio per importanti risultati sportivi da raggiungere sul campo. Noi ce la mettiamo tutta esattamente come faranno i ragazzi in campo. Mi fanno sorridere le polemiche di chi nelle scorse settimane sosteneva che il Granillo non sarebbe stato agibile prima della quinta o della sesta giornata. Con l’apertura di domani dimostriamo che noi abbiamo sempre preferito rispondere alle polemiche non con le parole ma con i fatti”.

L’apertura della gradinata consentirà l’accesso a tutti gli abbonati nella prima gara di campionato prevista per domani. I nuovi seggiolini montati, come riportato anche dalle immagini diffuse dagli organi di stampa negli ultimi giorni, comporranno la scritta REGGIO CALABRIA, a voler sancire in maniera ancora più evidente l’indissolubile legame tra la città di Reggio Calabria, lo stadio Oreste Granillo e la squadra amaranto.