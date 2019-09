di Fameli Foti Rosa

PALMI – É stato consegnata una targa di elogio al giovane palmese Alessandro Monterosso. Il giovane talento è residente a Padova, ha studiato presso l’università in Scienze Infermieristiche Pediatriche. Poi Master in metodologie della ricerca applicata all’infermieristica e tante altre specializzazioni. Poi fautore, curatore e traduttore presso Cea; casa editrice Ambrosiana. Alessandro è stato premiato dal Sindaco di Palmi nella giornata di ieri perché riuscito a distinguersi mettendosi in evidenza con una start-up di nuova generazione. Che cosa vuol dire star-up? Ossia una piattaforma multimediale che sfrutta un particolare tipo di intelligenza artificiale empatica per aiutare lo sviluppo di nuovi farmaci. L’idea di Monterosso è risultata essere tra le 3 selezionate, su un totale di 210 progetti, ritenuta meritevole di un finanziamento di 180mila euro, nel settore del Biouppur, iniziativa a sostegno delle start – up nel campo scientifico.

Queste le parole del sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio: “Congratulazioni ad Alessandro per il lavoro svolto, gli auguriamo il meglio per il futuro, con la certezza che la strada intrapresa gli donerà grandi soddisfazioni. Sono stato molto felice di conferire questo riconoscimento ad un giovane talentuoso con una mente brillante della nostra città di Palmi, che insieme a molti altri ragazzi capaci rappresenta il futuro della nostra Calabria”. Il commento di Alessandro Monterosso: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento dal Comune di Palmi dove risiedono il mio cuore e le mie radici calabresi”.

Presenti in sala consiliare gli assessori Angela Cosentino, Alessia Avventuroso, il presidente del Consiglio, Celi Salvatore, e l’ingegnere Maisano. All’interno della prestigiosa iniziativa sono state quindici startup fra più di 150 applicanti, ad esser state selezionate per le finali di EIT Health InnoStars Awards, uno dei programmi più prestigiosi a livello Europeo per le aziende che sviluppano tecnologie per la salute. Per il terzo anno consecutivo la Innostars Awards è uno dei prestigiosi concorsi per le aziende di prima fase che sviluppano tecnologie per l’assistenza sanitaria nella regione. Si tratta di uno dei programmi di punta dell’Eit Health Innostars PatchAI, presentata da Alessandro è l’unica startups italiana selezionata. Solo 15 fra le più della 150 startup presentate sono state selezionate per le finali dell”Eit Health Innostars Awards uno dei programmi più prestigiosi a livello Europeo per le aziende che sviluppano tecnologie per la salute. PatchaAI è lunica startups italiana selezionata è risultata la migliore insieme ad altre tre idee a livello mondiale. Riconoscimento dato al nostro concittadino Alessandro Monterosso, un altro cervello in fuga del Sud Italia, che ha saputo distinguersi ad alti livelli, a cui facciamo i migliori auguri per altri e più importanti traguardi.