Dopo pochi giorni dal risultato raggiunto nel Comune di San Roberto che ha visto la stabilizzazione dei lavoratori ex Lpu concluse, in continuità della precedente Amministrazione, grazie al Commissario Prefettizio Francesca Ianno’, anche i 34 lavoratori del Comune di Villa San Giovanni possono esultare per la tanto attesa stabilizzazione – questo e’ quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale della Uiltemp Stefano Princi.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Siclari- afferma Princi- non ha esitato a mettere a segno il lavoro preliminare condotto dal Vice Sindaco con delega al personale Maria Grazia Richichi in piena sinergia con la Uiltemp e con i propri rappresentati sindacali dello stesso Comune Marisa Sergi e Francesca Gangemi.

La delibera, n° 196 del 22/11/2019, frutto di una attenta preparazione tecnica portata a termine dal Segretario Comunale coadiuvata dai Responsabili di Area, permette di scrivere una bella pagina di storia della comunità Villese.

La Uiltemp anche in questo caso-conclude Princi- si ritiene soddisfatta per aver rappresentato al meglio i lavoratori ex Lsu Lpu permettendo loro di mettere fine a una situazione di precariato durata ormai troppo tempo.