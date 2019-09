Ancora un nulla di fatto per quanto riguarda la risoluzione delle criticità che attanagliano i lavoratori Avr dell’area reggina, in attesa dello stipendio da un paio di settimane. Nell’incontro reggino di ieri, infatti, è andato a vuoto il tentativo di conciliazione tra le parti, aspetto che lascia ancora aperta la questione e porta la Fiadel, sindacato che ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti Avr, a minacciare provvedimenti drastici: “Si va – hanno dichiarato i rappresentanti della sigla sindacale – verso lo sciopero. Nonostante il mandato che ha fatto Palazzo San Giorgio, pare che l’azienda non riesca a pagare lo stipendio di luglio”. La promessa di di regolarizzazione dei pagamenti entro la data del 31 agosto non è stata mantenuta, i tempi si dilatano, il servizio di raccolta rifiuti in alcuni Comuni dell’area metropolitana rischia di bloccarsi. Diventa dunque decisiva la data del 12 settembre quando in Prefettura ci sarà un nuovo tavolo per tentare di ricomporre la vertenza: “Se a quella data – conclude Fiadel – non avranno trovato le risorse per pagare gli stipendi arretrati andremo verso la prima giornata di sciopero”.