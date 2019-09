di Fameli Foti Rosa

Dilettanti taurianovesi allo sbaraglio, venerdì 6 Settembre 2019 al via la 5° edizione , spazio alle menti fantasiose. Presentatori unici, nelle vesti emblematiche dei giganti; quest’ultimi costruiti da mastri di carta pesta di Palmi e le vesti da una sarta di Gioia Tauro. Miriam e Michel, finalmente giunti sotto al palco, sorprendono tutti lasciano a bocca aperta gli spettatori di piazza Macrí. Quelle persone che prima facevano roteare e ballare i giganti erano proprio loro due. Simpatia allo stato puro, la coppia oramai convalidata da anni. La Romina Power Calabrese, Miriam Sorace e il giornalista targato Mediaset, Michel Dessí. Li vediamo partecipi e coinvolti con il giuramento dei 15 concorrenti, anzi 14, uno è solo ospite della serata. Tra canti, balli, barzellette, poesie, l’arte a tutto tondo, esplode questa sera a Taurianova. Miriam, elegantissima, svolazzante in abito indi stile positano, mimetizzato come una leggiadra farfalla color verde smeraldo, si alterna tra microfoni, leggii e dulcis in fundo, anche nel semaforo. Novità assoluta, offerta da un partner chip per l’occasione. Le votazioni, susseguitesi velocemente.

Tra cucchiai, coperchi, lattine e quant’altro possano creare un rumore assordante. Sotto il palco incrociamo Michel e Miriam, parla quest’ultima: “Tra poco comincerà lo spettacolo e ne vedrete delle belle! Parlerà la gente stessa perché è una serata attesa da tutti, di anno in anno. La Corrida ha avuto ed ha, una bella riuscita, soprattutto perché facciamo divertire, nient’altro!! Con molta semplicità a zero costi per le casse comunali”. Dopo l’edizione corrida 2018, che vedeva Miriam affiancata dall’ex parroco, torna finalmente il simpatico Michel Dessí, raccontato nelle parole di Miriam: “Contentissima ed emozionata stasera, siamo una coppia artistica consolidata. Sarà tutto spontaneo, niente di pensato e programmato, perché questa è la vera spontaneità. Mi trovo tra la mia gente , sono contenta e stasera tante sorprese”. Ma andiamo su Michel al quale chiediamo come si sente nel ritornare a casa, reduce delle telecamere Mediaset di Stasera Italia di Barbara Palombelli: “Sono felice di essere qui, perché la gente ha bisogno di svagarsi, di divertirsi e non pensare; troppi problemi ai governi, che vanno e vengono, adesso li faremo divertire”. Miriam aggiunge: “Divertirsi fa bene alla mente, fa bene al cuore , fa bene al corpo, fa bene a tutto.. perciò non mancate”.

La serata viene magistralmente guidata da questi divertentissimi personaggi, quali Miriam e Michel; battute e risate, fanno passare velocemente una serata ricca di eventi, esibizioni di canto, ballo, poesie, e addirittura di recite religiose. Tra l’altro Miriam sventola un fazzoletto, ma non uno qualunque è quello dedicato alla Madonna, che quest’anno festeggia il 125°anniversario del Miracolo e il 25° dell’incoronazione: “Accorrete tutti ad acquistarlo, un contributo per aiutare la chiesa e un ottimo ricordo per voi tutti! Domani ne arriveranno altri 500”.

Arte e comicità, il top per questa quinta edizione della Corrida. Presente tra il pubblico l’Assessore alla cultura Luigi Mamone. Vince al Primo Posto il ragazzino Riccardo Spinelli con il canto, che vince una cena a CapoSperone per due persone, secondo posto per Giuseppe Sposato, sempre per il canto(canzone di Claudio Villa Piccolo Mondo).Premio simpatia o della critica a Tina la Rossa (in ex aequo con Antonio Speranza, che per galanteria cede la coppa). Presenti sul palco alla consegna delle coppe gli Amici del palco. Nel 2014 l’associazione si forma unendo le persone che hanno contribuito nel montaggio restauro del palco di Sgarano, simbolo d’identità collettiva del recente passato di Taurianova. Opera senza scopo di lucro. Inoltre il palco pronto ad accogliere la Banda del 12° Battaglione fanfara dei Carabinieri-Sicilia, giorno 8 settembre alle ore 22.00 ,concerto offerto dall’amministrazione comunale. Martedì 10 settembre arriverà Bianca Atzei.