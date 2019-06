Summer Arena 2019, Anastasio in concerto il 20 agosto Tappa estiva del tour "La fine del mondo"

Ventuno anni e un flow che è un fiume in piena, un travolgente flusso di coscienza su un climax sonoro incalzante e originale. E’ Marco Anastasio, o più semplicemente Anastasio, protagonista dell’appuntamento del prossimo 20 agosto alla Summer Arena di Soverato. Il concerto, all’interno della programmazione di eventi dal vivo della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce anche l’area allestita al campo Marino, è una delle tappe estive del tour “La fine del mondo” che in questa leg primaverile sta già portando l’artista campano nei più importanti club italiani con uno show unico e potente, mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica.

Vincitore della dodicesima edizione di X Factor, Anastasio è da poco uscito su YouTube con il cortometraggio “Correre”, il video del nuovo brano presentato a sorpresa sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Claudio Bisio. Nel cortometraggio Anastasio e un sessantenne (interpretato da Massimo Olcese) si scambiano i ruoli generando un contrasto velatamente ironico, a sottolineare la distanza generazionale. Due generazioni che si parlano ma non riescono realmente a comunicare. “Correre” è l’urlo di rabbia di una generazione in perenne competizione, abituata ad andare veloce senza direzione: il testo fotografa il momento dello squarcio che svela l’inganno e la caduta delle illusioni: “In quarta elementare m’hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere”.