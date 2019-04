Summer Arena 2019, il 20 agosto arriva Anastasio La programmazione continua a sfornare nuovi appuntamenti

La programmazione della Summer Arena continua a sfornare nuovi appuntamenti: per la sua edizione 2019, la struttura gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ne cura anche il palinsesto dei live, avrà tra i suoi ospiti anche Anastasio che si esibirà al campo Marino di Soverato il prossimo 20 agosto. L’artista ha da poco debuttato con il suo viaggio live nei più importanti club italiani con uno show unico e potente, un mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica. Un successo inarrestabile, quello di Anastasio, che continua a macinare sold out e certificazioni: aumentano sempre più le date sold out e il suo singolo “La fine del mondo” ha da subito conquistato la certificazione FIMI di Disco di Platino. Attualmente alle prese con la parte primaverile del tour che proseguirà in estate e lo porterà anche in Calabria, Marco Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Studente ventunenne, non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo “La fine del mondo”, prodotto da Don Joe, ha debuttato al numero 1 su iTunes, Apple Music e Spotify e al primo posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep pubblicato per Sony Music. Oltre al singolo, nel disco sono contenuti i brani “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno (feat. Bowland)” e “Costellazioni di Kekab”.