“Mi ritengo molto soddisfatto per il fatto che, tra le destinatarie di supplemento di carburante agricolo, figurino adesso anche le imprese della Città metropolitana di Reggio Calabria colpite dalla forte siccità di questa estate”.

Così, il consigliere regionale Domenico Giannetta commenta l’esito favorevole che ha avuto la sua recente interpellanza a sostegno delle rimostranze delle associazioni di categoria. “Un impegno, quello a supporto degli agricoltori reggini, che – spiega Giannetta- mi ha visto in prima linea, nella consapevolezza della bontà delle ragioni di una categoria che era rimasta isolata e penalizzata sul territorio reggino che, rispetto alle altre provincie calabresi, non aveva beneficiato dello stato di calamità. Questa disparità di trattamento è stato al centro di una interpellanza con una richiesta specifica che è stata accolta dal Dipartimento regionale all’Agricoltura che ha così riconosciuto gli stessi diritti a tutti gli agricoltori rimasti in ginocchio dalle temperature africane di questa estate e pari dignità nel settore agricolo che insensatamente o distrattamente era stata negata. Pertanto- conclude Giannetta- incassiamo questo importante risultato ma teniamo sempre alta l’attenzione su un settore, quello dell’agricoltura, di cruciale importanza per la crescita del nostro territorio. D’altra parte, alcuni aspetti del provvedimento regionale lasciano perplessi e, pertanto, l’impegno sarà sempre quello di restare vigili e stimolare chi, con senso di responsabilità, è chiamato a salvaguardare gli interessi legittimi di una categoria che non è stata considerata nella maniera adeguata”.