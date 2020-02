Svizzera, ritirato lo spray contro le afte in bocca, si stacca il tubicino

In accordo con Swissmedic, Dr. Wild & Co. AG richiama specifici lotti di Deaftol Spray buccale (20 ml). Per problemi tecnici durante l’utilizzo del nebulizzatore, il tubicino può staccarsi dalla testina del nebulizzatore e penetrare nell’esofago o nelle respiratorie. Il medicamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” viene usato per il trattamento contro le afte a livello della mucosa orale. Sono interessati dal richiamo esclusivamente i lotti CHNR2018080813, CHNR2018080468, CHNR2018080730, LOT19040385, LOT 19040642 e LOT 19050017. I frontalieri italiani e chi è in possesso dei lotti, è pregato di non usarli e di restituirli immediatamente dove li ha acquistati.