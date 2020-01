La Proloco “Taurianova nel cuore” con presidente Nello Stranges, anche quest’anno presenta il “28° Concerto di Natale della Corale Tau – Padre Alessandro Nardi”. L’evento si terrà nell’antica chiesa del Rosario alle ore 19.30.

Il concerto di quest’anno sarà dedicato ad un corista scomparso, Francesco Alessi, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Un appuntamento da non perdere per i cittadini di Taurianova anche per salutare il nuovo anno e sperare che qualcosa di buono e di positivo possa portare in questa città, premiando anche i sacrifici che le associazioni (tutte) stanno facendo per rendere allegra e vivibile una città.

Di seguito il programma dell’evento: