< >.

Con queste parole, il Dirigente scolastico Pietro Paolo Meduri, si rivolge agli alunni delle quarte classi dell’IIS Gemelli Careri di Taurianova, invitandoli a seguire con attenzione l’incontro-dibattito dal titolo “Droga, alcol e ludopatia. Sicurezza stradale e ferroviaria” che ricade all’interno del più ampio progetto “A’ndrangheta, progettiamo una città senza crimine” di cui è tutor il commissario capo di Taurianova, Giuseppe Iannello e che ha come referenti scolastiche le docenti di lettere, Antonella Zuccalà e Carolina Iannì.

Droga, alcol, incidenti stradali e ferroviari hanno una cosa in comune: la morte.

< >.

Il discorso sulla sicurezza, dunque, si sposta da quella ferroviaria a quella stradale.

< >.

< >. Rocco Cosentino, sostituto procuratore della Repubblica di Palmi, prende in prestito una famosa battuta di Woody Allen per introdurre l’argomento relativo alle dipendenze e informare i ragazzi sugli effetti nefasti delle dipendenze. Cosentino si concentra sui danni provocati dal fumo di sigaretta poiché, non è una novità, si comincia a fumare sin da giovanissimi e, a volte, senza conoscere bene le conseguenze mortali. < >.

A scuotere ulteriormente la coscienza dei ragazzi è l’appassionato intervento dell’onorevole Angela Napoli che chiede loro di condividere sui social un volantino precedentemente distribuito che recita: “Chi vende droga non è un tuo amico ma il tuo assassino”.

< >.

Infine Giuseppe Iannello, commissario capo del Commissariato di P.S. di Taurianova e tutor del progetto, apre il dibattito con gli studenti. < >. Per questo si dice contrario ad una sua eventuale legalizzazione nel nostro Paese: < >.