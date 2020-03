La speranza in un momento triste come quello che stiamo vivendo è un toccasana fondamentale specie se questa voce proviene dai bambini. Una lezione che dovrebbe valere anche per gli adulti. Attraversi i loro occhi c’è tutta la sincerità genuina che tutto è possibile e saremo forti e belli come prima, ritornando ad abbracciarci.

È questa l’azione che gli alunni della “Seconda D” della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” di Taurianova che hanno voluto lanciare con un bellissimo video corredato dai loro volti e con il motto “Andrà tutto bene”.

Una speranza contro il timore di questi giorni.