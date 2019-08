Lo scorso nove agosto sollecitati da un residente della località “Donna Livia“ a Taurianova, abbiamo preso in carico tale segnalazione, rendendola pubblica in quanto lo stesso aveva affermato che più volte si era recato nelle varie sedi per segnalare il problema della pulizia dei luoghi perpetrata da gentaglia balorda definita eufemisticamente “lordazzi” che incuranti dell’ambiente fanno i propri porci comodi, sporcando ogni luogo con della spazzatura, abbandonandola per strada.

Ovviamente gentaglia, dei banditi vigliacchi che come delinquenti e ladri, si recano a sporcare dei luoghi, forse abituati a vivere nella sporcizia, non hanno la cultura del rispetto dei luoghi.

Per l’ennesima volta, con immensi sacrifici perché si tratta di lavori straordinari, gli operai della ditta di pulizia, l’Avr, sempre attenti e laboriosi, hanno posto rimedio al problema andando a pulire non solo la località “Donna Livia”, ma anche effettuato un lavoro straordinario in tutte le strade della città. Anch’esse sporcate dai soliti vigliacchi, lordazzi urbani e delinquenti ambientali. Speriamo che a breve ci sia una “rivoluzione” da parte dell’amministrazione comunale, e che possa “sgamare” questa gentaglia e punirla con pene severissime. Perché siete solo dei miserabili…