Taurianova, 05 Marzo 2020 – Aprirà oggi, Venerdì 6 Marzo 2020, a Taurianova, “Open Taverna”, il

concept che segna la riapertura e l’evoluzione dell’esperienza de’ Le Chicche Lounge Bar.

La proposta della Pasticceria Taverna si arricchisce di uno spazio ideato dallo Chef Pâtissier Fabio

Taverna, il quale, oltre a proporre sia classiche che originali elaborazioni della pasticceria, ha voluto

dare una nuova identità ad una realtà già diventata punto di riferimento della voglia di stare insieme e

condividere pre e post cena della Piana di Gioia Tauro.

Gestito dal Maître Leandro Pezzano, che si prenderà cura dei clienti con il suo amore per l’ospitalità e

offrirà loro un percorso enogastronomico rivoluzionario, Open Taverna si propone come il locale dove

poter passare una serata piacevole, da soli, in coppia o in compagnia di amici. Come il luogo in cui

trovarsi e ritrovarsi.

A realizzare una food experience unica ci penserà la Executive Chef Cristiana Caccamo, che

proporrà piatti, sia dolci che salati, sia di mare che di terra, in cui ai sapori di un tempo si affiancano

alla sperimentazione del domani, offrendo rivisitazioni uniche di ricette tradizionali,

Alla proposta si accosta la passione per i cocktail del bartender Andrea Tropeano, il quale proporrà

drink classici ma anche rivisitazioni contemporanee di cocktail tradizionali, oltre a consigliare i giusti

abbinamenti tra cibo e bevande, aiutato anche dall’ampia e prestigiosa carta dei vini, dalla selezione

di birre artigianali, ed infine dalla variegata disponibilità di liquori e distillati frutto di un’accurata ricerca

e selezione.

“Open Taverna sarà un nuovo punto di riferimento anche per iniziative culturali e sociali, uno spazio

di diffusione e promozione di musica live, teatro, reading letterari, tutto in una logica di accoglienza e

condivisione .”- dichiara Fabio Taverna – “ Associazioni Culturali, Ospiti d’eccezione e amici, saranno

spesso protagonisti con le loro proposte, perché OPEN nasce con l’intenzione di valorizzare ogni

progettualità meritevole di farsi conoscere e apprezzare. “

Open Taverna si presenta così come fiore all’occhiello e luogo ideale dove deliziarsi con un prelibato

aperitivo, degustare un drink in compagnia o poter concludere con un ottimo dolce dopo cena.

Taverna Francesco & C. sas è la società che gestisce Open Taverna, attiva da oltre 75 anni nel

settore della ristorazione (pasticceria, bar, catering). Tra i vari riconoscimenti ottenuti nel corso della

storia dell’azienda quello di aver realizzato ed essere premiata più volte tra i Migliori Torroni d’Italia. Il

marchio Le Chicche di F. Taverna è diventato nel corso degli anni tra i più conosciuti e apprezzati per

ciò che riguarda il torrone artigianale in Italia.

Contatti:

Taverna Francesco & C. sas

Piazza Italia 8 – Taurianova (RC)

Tel. +39 0966 611106

email: amministrazione@torronetaverna.it

https://www.pasticceriataverna.it

Ufficio Stampa & PR:

AJepCom

Via Venezia, 3 – Gioia Tauro (RC)

Tel: +39 393 1767129

email: info@ajepcom.it

https://www.ajepcom.it