Pubblicate le procedure per la stabilizzazione degli ex Lsu/Lpu nel Comune di Taurianova, si tratta del frutto che l’ex Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Scionti aveva prodotto in merito al “piano assunzionale”, deliberato in consiglio comunale nell’approvazione del riequilibrio finanziario.

Con la determina n.1205 del 13 dicembre 2019, viene definita la procedura per n. 2 istruttori a tempo parziale 50%, così come per n. 4 autisti di scuolabus con tempo parziale all’83,33%, per questi sono stati pubblicati anche i bandi di concorso riservati che scadranno il 19 dicembre (così come anche per i 12 operatori).

Si aggiungono a questi sei unità, altre 12 stabilizzazioni per operatori a tempo parziale al 50% “categoria A”, per un totale di 18 lavoratori ex Lsu/Lpu. Un lavoratore appartenente alle categorie riservate era stato già stabilizzato e quindi i 19 che dovevano essere definiti entro il 31 dicembre, sembra oramai cosa fatta. I 12 “Operatori” saranno stabilizzati con i criteri dell’art. 4 del DL 101/2013 al comma 8 stabilisce che “…le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari…”.

Ne rimangono altre 14 che a causa della caduta di Fabio Scionti, ora passano nelle mani dell’attuale commissario prefettizio che potrà includerli nel bilancio di previsione in quanto dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2020 (così come comunicato per i Comuni dal ministro dell’interno Lamorgese l’11 dicembre scorso), o dalla prossima amministrazione comunale che uscirà dalle urne di primavera. Intanto un primo passo è stato fatto.

In ogni caso per gli altri è notizia di questi giorni l’approvazione dell’emendamento per i precari dove vengono prorogati i contratti fino al 31 dicembre 2020.